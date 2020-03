'Meer Vrouw op Straat' in Brussel

Foto: Canvas - © VRT 2019

Politiek, cultuur, kunst, activisme: onze hoofdstad Brussel is altijd al de plek geweest waar revolutionaire ideeŽn voedingsbodem vonden.

Het is de stad van cineaste Chantal Akerman, zangeres Soeur Sourire, concertpianiste Marie Moke en activiste Suzan Daniel. Het verhaal van Elvire / Willy De Bruyn is even triest als heroïsch. En Brussel was ook de thuisbasis van één van onze meest illustere verzetsstrijdsters: Andrée 'Dede' De Jongh leidde als jonge twintiger de Komeetlijn, een belangrijke ontsnappingsroute voor geallieerde piloten.

