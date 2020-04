'Meer Vrouw op Straat' in Brugge

Foto: Canvas - © VRT 2019

Niet alleen de stad Brugge zelf is werelderfgoed met een rijke geschiedenis, maar ook de vrouwen die er bakens verzet hebben: Edele Van Rudervoorde en Margarete Ruweel maakten er al tijdens de Middeleeuwen grote sier als zakenvrouwen.

Miniaturiste Levina Teerlinc werkte in haar tijd zelfs voor het Britse hof. En later ook Jeanne De Beir, verzetsvrouw in de eerste én de tweede wereldoorlog, en volbloed activiste Lydia Lyppens-Goderis. Het is ook de stad van Club Brugge, waar supersupporter en aanvoerster van de spionkop Yvonna Lahousse terecht geëerd wordt.

Dinsdag 21 april: Meer vrouw op straat in Vlaanderen

De laatste aflevering volgende week geeft een laatste overzicht van de campagne, met extra verhalen van straffe vrouwen en resultaten over heel Vlaanderen.

'Meer Vrouw Op Straat', dinsdag 14 april om 21.20 uur op Canvas.