'May the force be with you' in 'LEGO Masters'

Zaterdag strijden de vier beste bouwteams verder. Deze week staat alles in het teken van Star Wars, razend populair bij jong en oud. Het is de favoriete aflevering van Brickmaster Jonathan Bennink, terwijl presentator Kürt Rogiers nog geen énkele film van Star Wars heeft gezien.

Idem trouwens voor Jan en Julien, en Roy hoopte dat hij paleizen en kastelen mocht bouwen...

De eerste opdracht is om in 6 uur tijd een replica van een Stormtrooper te bouwen. Om de duo's te helpen, staan er levensechte Stormtroopers in de studio. Roy en Thomas hebben geen énkele affiniteit met Star Wars: 'Stormtroopers, zijn die goed of zijn die slecht…?' Medekandidaat Marco, wél fan van Star Wars, komt hen even wat achtergrondinformatie geven. 'Dat interesseert mij helemaal niks, maar ik denk: laat hem maar praten, dan kunnen wij lekker doorbouwen en gaat dat allemaal van hun tijd af.' Maar door de stress van het onbekende verliest Roy toch zijn eeuwige glimlach en daar wordt Kürt heel onrustig van.

Ook Jan is geen fan: 'Het is allemaal rond, best wel lastig dus.' En die moeilijkheidsfactor vertaalt zich ook in de becommentariëring van de gebouwde Stormtroopers: 'wat platvoetjes', 'een ingevallen torso', 'iets te kleine beentjes' zijn enkele commentaren van de jury. Voor de beoordeling krijgt Brickmaster professionele hulp van Stefan Cembolista. Samen met zijn team bouwt Stefan al 15 jaar lang rekwisieten na uit de Star Wars films, o.a. voor Lucasfilm Ltd., de filmproducent van Star Wars.

Bij de tweede opdracht mogen de kandidaten hun eigen Star Wars voertuig bouwen. Ze krijgen hiervoor 10 uur de tijd. Deze week geen eliminatie, wel een beloning voor het beste team: zij mogen hun bouwwerk mee naar huis nemen. In de volgende aflevering strijden de twee Vlaamse duo's en de twee Nederlandse duo's tegen elkaar in de halve finale.

De afleveringen van LEGO Masters zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

LEGO® Masters is een VTM/RTLNl coproductie en wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland - onderdeel van Banijay Benelux - en is gebaseerd op het originele Britse format van Tuesday’s Child en de LEGO Group.

'LEGO Masters', zaterdag 24 april om 20.30 uur bij VTM.