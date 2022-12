Maureen en Sieg schakelen de hulp van Piet in voor een sappig vispannetje

Piet zet zijn tocht door Vlaanderen verder. Zijn eerste stop is in Wilsele, waar hij ontvangen wordt in het net gebouwde huis van Sieg en Maureen. Zij sukkelen al heel lang met de voorbereiding van een lekker vispannetje en vragen hulp aan Piet.

'We zoeken een goede schipper om ons te navigeren doorheen het vispannetje, want onze vis zwemt niet', klinkt het bij het koppel. Hun vispannetje geeft inderdaad een heel uitgedroogde aanblik…

Piet leert Fien zelfgemaakte pasta te draaien en helpt de 14-jarige Axelle uit de nood met het maken van het Frans gebakje, canelé bordelais, want die komen bij haar altijd verbrand uit de oven. Piet duikt vervolgens zijn eigen rijke archief in en gaat op bezoek bij Leslie, die in 2007 schorseneren maakte op een wel heel vreemde manier. Hij wil weten of ze 15 jaar later nog steeds weet wat ze toen geleerd heeft.

Afsluiten doet onze chef in Dilbeek, waar hij aanbelt bij Goedele Liekens die graag gezonde soepjes maakt. Maar haar witloofsoep met zalm trekt op niet veel: 'Het is niet om op te eten, het is slappe drash, en daar ben ik niet mee gediend', vertelt ze.

'SOS Piet XL', woensdag 7 december om 20.45 uur op VTM en ook op VTM GO.