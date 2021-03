Matthijs van Nieuwkerk ontmoet in eerste 'Popquiz' kandidaat die 11 jaar geleden in zijn show optrad!

Op donderdag 1 april start bij VTM het gloednieuwe programma 'Popquiz', gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk. Hij heeft er alvast ongelooflijk veel zin in: 'Het is mijn debuut op de Vlaamse televisie en ik heb me er ontzettend op verheugd!'

Veertien duo’s strijden voor de titel van 'Popquiz'-kampioen in een entertainende quiz boordevol muziek. Het winnende duo krijgt een jaar lang kaartjes voor alle concerten en festivals in het hele land. Zodra alles weer mag, uiteraard.



De duo’s worden in de eerste aflevering bijgestaan door actrice, presentatrice, zangeres en social mediafenomeen Bab Buelens en door Bart Peeters, presentator en muzikant in hart en nieren. Matthijs is grote fan, was aanwezig bij zijn concertreeks in Lotto Arena en haalde er zelfs inspiratie voor zijn show 'Matthijs Gaat Door'.



Twee duo’s met een enorme liefde voor muziek nemen het tegen elkaar op. Thibault (31, Brussel) en Laurent (36, Hasselt) zijn twee goedlachse vrienden die graag samen naar festivals gaan en zelf ook muziek maken. Laurent is de zanger van de punkrockband Kale Klootzak. Thibault schopte het in 2008 met zijn band The Galacticos tot de finale van Humo’s Rock Rally en trad 11 jaar geleden op bij Matthijs in 'De Wereld Draait Door'. Benieuwd of die zich daar nog iets van herinnert… Zij nemen het op tegen Ben (26, Gent) en Sarah (28, Gent), twee doctoraatsstudenten uit Gent die na een verhitte discussie over Rihanna en Beyoncé met elkaar in contact kwamen. Ben is drummer en Sarah is fan van Daddy Yankee, al is haar lievelingsnummer allertijden L’Amour Toujours van Gigi D’Agostino, wat bij Matthijs lichtjes de wenkbrauwen doet fronsen.



Zanger-toetsentovenaar Senne Guns en drummer-toetsenist-gitarist-bassist Laurens ‘Lokko’ Billiet, spelen live de generiek, alle jingles, en voorzien ook een aantal quizrondes van de nodige muziek. Ze zijn maar met z’n tweeën, wat per definitie te weinig is om te kunnen spelen wat ze moeten spelen, maar ze maken er een sport van om te weigeren dat te geloven. En wel zo vastberaden dat ze altijd overtuigen.



'Popquiz' met Matthijs van Nieuwkerk, vanaf donderdag 1 april 2021 om 20.40 uur bij VTM.