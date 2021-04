Mathias op blitzbezoek bij 'Camping Coppens'

In de Vlaamse huiskamers blijft de interesse groot voor het Zweedse avontuur van Staf en zijn gezin. Vorige week leefden 810.000 kijkers, met een marktaandeel van 36,3% (VVA 18-54, live+uitgesteld), mee met het gezin Coppens.

In aflevering 4 pikken we de draad op met de eerste schooldag van de kinderen Beau en Nora. Staf waagt zich aan het besturen van een 'Zamboni' en als ultieme verrassing staat plots Stafs broer Mathias voor de deur.

Monique en Staf maken 's morgens vroeg in hun Zweedse huurhuisje de kinderen wakker. Het is één van de spannendste ochtenden van heel dit avontuur: de eerste schooldag. Beau heeft er nog steeds een goed gevoel bij, Nora houdt zich sterk. 'Weet je wat zo relax is voor papa', begint Staf aan de ontbijttafel. 'Ik moet geen boterhammen smeren. Want er is een buffet op school!'

In de auto onderweg naar school probeert Staf de gespannen sfeer wat te breken: 'Er waren eens twee kleine Belgjes, halve Hollandertjes. En die verhuisden naar Zweden...' 'Wil je alsjeblieft niet meer te veel praten', snoert Nora haar papa de mond. Als de kinderen het schoolgebouw zijn binnen gegaan, lucht Staf z’n hart bij Monique: 'Ah man echt waar, ik ga kapot van de stress.' 'Ja ik zie het', lacht Monique. 'Jij had meer stress dan de kinderen. Laat het los, let it go.'

Mama Agnes is ondertussen ook al twee maanden bij Monique, Staf en de kinderen. Het was een waar plezier voor iedereen. Maar het wordt voor haar stilaan tijd om terug richting België te vertrekken. Ze kan nog net mee het huis bezoeken dat te koop staat, vlakbij de school van Beau en Nora. Het huurhuis begint nu toch zijn gebreken te vertonen en het gezin Coppens hunkert hoe langer hoe meer naar een eigen, definitieve plek.

Ooit al van een 'Zamboni' gehoord? Deze machine schraapt op de ijsbaan een heel dun laagje ijs weg en legt tegelijk een dun laagje water dat bijna instant terug aanvriest. Staf leert de machine te bedienen én besturen en wordt daarbij geholpen door de lokale Zamboni-bestuurder Pär. Na de vijfde les is het tijd voor een klein exaampje waarbij Pär enkel toekijkt en Staf de machine autonoom bedient. 'What’s that sound', vraagt Staf wanneer hij een ongewoon geluid hoort tijdens het rijden. 'You're too near to the wall', antwoordt Pär droogjes. Beau roept van op de tribune: 'Papa, dat is niet goed he.' 'Ge moet het wel juist doen he papa', zucht Nora. Mag Staf binnenkort op z’n CV zetten dat hij dé Zamboni volledig onder de knie heeft?

En dan staat plots broer Mathias voor de deur, compleet onverwacht. Staf begrijpt er niets van. 'Ja, ik was in de buurt en ik dacht 'ik spring eens binnen'', grapt Mathias. Het duurt geen twee minuten of het olijke duo begint weer knotsgekke plannen te beramen. Beau en Nora zijn nog op school. Hoe cool zou het zijn als Mathias hen nu met de auto van Staf zou gaan afhalen?

