Martien Meiland verft zijn snor: 'Beeldig hoor!'

Op het Chateau maakt Martien zich zorgen over zijn gezondheid. Speelt zijn hypochondrie weer op of is er echt iets aan de hand? Hij krijgt er grijze haren van, zelfs het haar op zijn bovenlip verraadt nu zijn leeftijd.

Voor de zekerheid maken ze toch een afspraak met de dokter, maar hij wil wel een goede eerste indruk maken, dus wordt zijn snorretje zwart geverfd. Martien is blij met het resultaat, maar op wie lijkt hij nu toch? 'Het is wel een beetje Hitlerachtig', aldus Erica.

'Chateau Meiland', dinsdag 6 oktober om 20.35 uur op VIJF.