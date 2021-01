Martien Meiland in shock na verrassing van dochters

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2021

Omdat het de laatste dag is voor Montana op het chateau, gaat de familie uit eten. Daar worden Erica en Martien verrast: ze zijn helemaal vergeten dat ze 35 jaar geleden voor de eerste keer trouwden. Martien: 'Ik was het helemaal vergeten!'

Martien en Erica trouwden 35 jaar geleden. Dit willen dochters Maxime en Montana niet aan zich voorbij laten gaan. Zij vonden het tijd voor een verrassing voor hun ouders. Maxime legt uit dat ze al die tijd niet aan één stuk door getrouwd zijn geweest, maar dat hoeft de pret niet te bederven.

Maxime: 'Ze zijn natuurlijk drie keer getrouwd, maar we houden dan toch altijd die eerste trouwdag aan.'

Het is verschrikkelijk heet op het Chateau. Gelukkig zijn er ook nog wat klusjes te doen in de koele kelder, en daar vindt Maxime een geheime gang. Zou ze dan eindelijk de gedroomde schat vinden? De ruimte is nogal klein misschien moet kleine Claire of hondje Bommel in het gat geduwd worden. Martien gelooft er al niet meer in.

Maxime: 'Ik kom nooit in deze ruimtes, het is een hele gang. Do you think what I think?'

Nieuwe afleveringen van 'Chateau Meiland', vanaf dinsdag 5 januari om 20.35 uur op VIJF.