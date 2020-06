Martien gaat voor Coupe Corona: Maxime knipt zijn haar

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

Nu er geen gasten zijn op de Chateau is er alle rust om druk te gaan klussen. Er is zelfs tijd om de prive-vertrekken op te knappen en dat is hard nodig want er moeten foto's worden gemaakt voor de verkoop.

Lastig is alleen dat de meeste winkels nog dicht zijn en de doe-het-zelf spullen uitverkocht.

En de crisis heeft meer gevolgen: de kappers zijn nog dicht in Frankrijk en het haar van Martien ziet er niet uit. Dus gaat Maxime met vaste hand en tondeuse het hoofd van haar vader te lijf.

'Chateau Meiland', dinsdag 23 juni om 20.35 uur op VIJF.