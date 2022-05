Margriet Hermans onthult in 'De Tien Om Te Zien' waarom She Goes Nana geen hit werd in Engeland

Vanaf nu warmt VTM de kijkers helemaal op voor de grote revival van 'Tien Om Te Zien' deze zomer. In 'De Tien Om Te Zien' worden ze meegenomen op een nostalgische trip down memory lane langs de opvallendste TOTZ-momenten in de iconische Studio Manhattan.

Op het grote podium stonden daar destijds The Radios met She Goes Nana. Een monsterhit waarmee de band ook in Engeland wilde scoren. Dat lukte hen echter niet om een wel heel bijzondere reden. Margriet Hermans onthult in 'De Tien Om Te Zien' waarom. 'Ze hebben met dat liedje willen scoren in Engeland en het had potentieel', vertelt Margriet. 'Maar het probleem was dat Nana in Engeland maandverband was. Iedereen dacht dat het nummer reclame was voor maandverband. Het is dus niet gelukt.'

