Margriet Hermans haalt een grap uit met Erik Van Looy in 'Waarheid Durven of Doen'

Op donderdag 29 juli maken Ann Van Elsen, Margriet Hermans, comedian Serine Ayari en wereldkampioen indoor roeien Ward Lemmelijn hun opwachting in 'Waarheid Durven of Doen' bij VTM.

Niets is genanter dan op een verkeerde dag iemand een gelukkige verjaardag te wensen maar dat is wel één van de opdrachten van de avond: 'wie durft hier en nu een bevriende BV bellen en zonder enige introductie happy birthday voor hem of haar zingen?'. Ann port Margriet aan: 'Allez, Margriet, ken jij geen premier of zo? Alexander De Croo?' Margriet belt naar onze premier, maar helaas: 'This call is not authorized.' Andere optie is Erik Van Looy en deze keer hebben ze wel prijs want Erik neemt op, ook al is het al 22.30 uur...

'Waarheid Durven of Doen', donderdag 29 juli om 21.05 uur op VTM.