Marco Borsato legt zijn ziel bloot in tweede aflevering van 'Het Huis': 'Alles komt goed'

'Alles komt goed.' Dat is het voorbije jaar het levensmotto geworden van Marco Borsato. In 'Het Huis' vertelt de Nederlandse zanger zonder omwegen over de moeilijke periode die hij en zijn partner Leontine onlangs hebben doorstaan.

De entertainer gaat geen enkele vraag uit de weg, wat zijn passage in 'Het Huis' even ontwapenend als ontroerend maakt.

Poptempel

Uitzonderlijk pikt Eric Goens zijn gast niet thuis op met zijn oldtimer, maar ontmoet hij hem op een plek in Vlaanderen die Marco heel nauw aan het hart ligt: het Sportpaleis. 'Alkmaar was wat ver, dus pik ik je liever op in je tweede thuis', lacht Eric bij aankomst. Na maanden zonder optredens groeit bij Marco elke seconde het gevoel van nostalgie. 'Dit is zo’n poptempel. Dit ademt sfeer en warmte uit. Ik krijg er kippenvel van', mijmert Marco. Door het open dak van de oldtimer groet koning Marco het Sportpaleis en rijden de heren naar het huis.

Bij aankomst krijgt Marco het meteen moeilijk als hij in de fotokamer belandt. Al zijn dierbaren in een ruimte zien, maakt hem emotioneel: mama Mary, papa Roberto, zijn kinderen en partner Leontine. 'Ik heb een moeilijk jaar gehad. Na de breuk in mijn huwelijk had ik de behoefte om met mijn vader te praten. Dat doe ik dan in de stille momenten. En het gekke is dat ik het gevoel heb dat hij luistert.'

Liefdesbrief

Marco vertelt openlijk over zijn faillissement in 2009 en de breuk met zijn Leontine.'“Als de liefde van je leven, de moeder van je kinderen, bij je weggaat, word je lamgelegd door het verdriet.' Donkere gedachten achtervolgden de Nederlander totdat hij zijn Leontine een brief schreef met Kerstmis. 'Ik heb de volledige verantwoordelijkheid genomen voor wat ik gedaan had en ik heb haar herkenning gegeven voor haar verdriet.' Nu gaat het weer beter en hebben Marco en Leontine een latrelatie. 'Met haar wil ik oud worden.'

Welke speciale betekenis heeft zijn lied Mooi? Welk opmerkelijk verhaal hangt er aan zijn beroerte in 2014? Wie was zijn persoonlijke Louis de Funès? In elke kamer van het huis legt Marco zijn ziel bloot. Geen enkel verhaal laat hij onbesproken. In de boomhut zit Marco aan de bar genageld als hij unieke beelden uit 1988 terugziet. 'Dat was de eerste keer dat ik voor publiek zong. Ongelooflijk. Dat hier beelden van zijn!'

Excentrieke moeder

Marco’s verrassingsgast is zijn excentrieke moeder Mary de Graaf. Bij haar trok Marco het voorbije jaar weer in om tot rust te komen. Al zal de kijker moeite hebben om dat laatste te geloven. 'Haar lach hoor je zelfs in een vol Sportpaleis.'

Dankzij zijn moeder, de rust die hij terugvond en de hereniging met de liefde van zijn leven is Marco terug op het goede pad. Hij sluit dan ook af met de woorden die hij tijdens de uitzending al meermaals heeft uitgesproken: 'Alles komt goed'. En dat gelooft hij ook oprecht.

In de volgende afleveringen van 'Het Huis' ontvangt Eric Goens acteur Kevin Janssens, tv-icoon Wendy Van Wanten, Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, presentator Mathias Coppens, sportjournalist Aster Nzeyimana en televisiefiguur Ingeborg Sergeant.

