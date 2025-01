Marc Coucke duikt op in 'FC De Voorzitters'

Voorzitter Peter is uitgenodigd voor een vipdiner op Anderlecht. Het ideale moment dus om Anderlecht-eigenaar en ondernemer Marc Coucke te strikken voor zijn paradepaardje: gratis jeugdvoetbal.

Voorzitter Peter is bij Unico Tongeren volop in de weer om een damesploeg op te starten. Nog vooraleer de ploeg volledig op punt staat, heeft hij al een shirtsponsor te pakken. Om te klinken op de deal, wordt het bestuur uitgenodigd op Anderlecht voor een vipdiner. Het ideale moment dus voor Peter om Anderlecht-eigenaar en ondernemer Marc Coucke te strikken voor zijn andere project en paradepaardje: gratis jeugdvoetbal. 'Op ons niveau betalen ze de mannen van de eerste ploeg met het lidgeld van de kinderen. Daar kan ik niet tegen', vertelt Peter. Marc Coucke heeft er wel oren naar: 'Heel veel respect. Stuur mij een WhatsApp en dan beginnen we wel. Eerst nog deze match winnen.'

Peter Boeckx leert ondertussen Jo Feytons kennen, voorzitter van tweede provincialer Hoepertingen en nieuwbakken burgemeester van fusiegemeente Tongeren-Borgloon. Voorzitter Eddy staat stijf van de stress, want zijn ploeg SV Sint-Antelinks speelt vandaag de derby tegen titelconcurrent Ninove en net nu ligt zijn sterspeler in de lappenmand. Ook in Sint-Lenaarts staan de zenuwen gespannen, want de degradatie loert om de hoek. Voorzitter Jos bouwt de kantine om tot een viplounge om zo toch al in de sfeer te komen.

'FC De Voorzitters', woensdag 29 januari vanaf 21.15 uur op GoPlay en Play4.