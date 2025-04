Vrijdag in 'Meldpunt': wijkzorg verder onder druk, ouderen en zieke de dupe

Al jaren krijgen ouderen en zieken in de wijk niet de zorg die ze nodig hebben. De oorzaak is het enorme personeelstekort. De beslissing van zorgminister Fleur Agema (PVV) om 165 miljoen euro op het budget voor de wijkzorg te korten, zorgt voor ophef.

Wat betekent dit voor de wijkverpleegkundigen en hun cliënten? En hoe maken we, met de verdere vergrijzing van Nederland, de wijkzorg weer aantrekkelijk om in te werken?

Floris de Goeij (47) is wijkverpleegkundige in Bodegraven. Al jaren werkt hij onder druk, vanwege het gebrek aan collega’s. Met moeite houdt De Goeij met zijn collega’s het hoofd boven water. 'Er zijn veel meer mensen nodig, maar als we door blijven gaan zoals we nu doen: kansloos', vertelt hij. 'Als er iets niet kan, is het bezuinigen op de wijkverpleging. Er kan geen cent af, er moet gewoon geld bij.' De toegezegde bezuiniging van 165 miljoen euro zou volgens hem goed kunnen worden gebruikt om nieuwe collega’s aan te trekken. Maar volgens De Goeij ligt het niet alleen aan geld: 'De populariteit voor dit vak is laag. Het is een prachtig vak, dus maak het interessant.'

Volgens minister Fleur Agema, minister van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport is er geen sprake van een bezuiniging op de wijkzorg. In de wijkverpleging wordt structureel minder uitgegeven dan begroot en daarom stelt ze het budget naar beneden bij. Ook zal het tekort aan personeel in de wijkzorg - op dit moment zo’n 66.0000 zorgprofessionals - volgens Agema minder hard groeien dan is voorspeld, mede door de inzet van AI.

Kamerleden reageren in Den Haag op haar uitspraken. Eén van de oplossingen voor het tekort aan personeel is het vinden van nieuwe arbeidskrachten. Maar hoe krijg je jongeren met deze krappe arbeidsmarkt zo ver dat ze voor wijkzorg kiezen? Presentatrice Elles de Bruin bezoekt met deze vraag een online marketingbureau dat is gespecialiseerd in het voeren van online-campagnes voor de zorg.

In de studio praat Elles de Bruin over de druk op de wijkzorg met Actiz-voorzitter Anneke Westerlaken en Femke Merel van Kooten, voorzitter van NU’91, de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals.

