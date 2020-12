Malafide slotenmakers, 'dokter smartphone' en gezonde groenten: 'Factcheckers' is terug!

Foto: Eén - © VRT 2020

Thomas Vanderveken, Jan Van Looveren en Britt Van Marsenille gaan in het tweede seizoen van 'Factcheckers' onverminderd door met hun missie: checken wat er nu eigenlijk klopt van de tsunami aan berichten, beweringen en weetjes die we dagelijks over ons heen krijgen over van alles en nog wat.

Daarbij hebben ze één doel voor ogen: de waarheid achterhalen en niets dan de waarheid. Bij hun zoektocht gaan ze tot op het bot én komen ze ook geregeld zichzelf tegen.

Thomas, Britt en Jan hebben de voorbije maanden niet stilgezeten: ondanks de moeilijke werkomstandigheden door corona is het trio erin geslaagd een stevige checklist samen te stellen van 24 'feiten' die ze testen op hun waarheidsgehalte. Het resultaat is een nieuwe reeks straffe en onthullende reportages.

In de eerste aflevering gaat het over de niet al te beste reputatie van sommige slotenmakers, over medische apps en over de vraag welke groenten het gezondst zijn: verse of die uit de diepvries.

Malafide slotenmakers

Thomas wil achterhalen wat er aan is van de wilde verhalen op Facebook over 'malafide' slotenmakers die je op het internet vindt. Ze willen je snel helpen, maar als puntje bij paaltje komt, rekenen ze daarvoor belachelijk hoge kosten aan. Thomas schakelt voor zijn onderzoek Britt én de mama van Jan in. Het wordt een grote undercoveractie waarbij hij van de ene in de andere verbazing valt.

'Ik had al wel eens zo’n verhaal gehoord over malafide slotenmakers, maar om nu te zeggen dat dat zo’n grote plaag is zoals ze beweren...' - Thomas Vanderveken

Je smartphone als 'topdokter'?

Jan wil checken hoe ver de smartphonetechnologie staat in het screenen van kanker. Dat is behoorlijk ver, als je recente berichten mag geloven. Tegenwoordig zijn er zelfs al apps die huidkanker kunnen opsporen. Geen bloedonderzoek, geen dokters, gewoon een app die zegt of je kanker hebt of niet. Jan vindt dat dit wel heel ver gaat en trekt op onderzoek. Maar dan komt het plots wel héél dichtbij...

'Mijn zusje en mijn vader zijn allebei gestorven aan kanker, dus als zo'n app een moedervlek op je lichaam als 'hoog risico' inschat, flitst er heel wat door je hoofd...' - Jan Van Looveren

Wat is gezonder: verse groenten of diepvriesgroenten?

Britt kiest als kersverse mama voor gezonde voeding en daar horen veel en vooral verse groentjes bij. Alleen beweren heel wat artikels dat diepvriesgroenten vaak even gezond of zelfs gezonder zijn dan verse. Maar klopt dat wel? Britt doet de test en schakelt Jan in: hij volgt minutieus de weg die diepvriesboontjes afleggen van het veld tot op ons bord, terwijl Britt zelf het spoor van verse boontjes volgt. Welke groenten hebben op ons bord nog de meeste vitaminen? En zijn dus het gezondst?

'Ik probeer gezond te leven, dus ik koop mijn groenten altijd vers, nooit uit de diepvries. Want daarin zitten de meeste vitaminen. Toch? Niet altijd, volgens heel wat artikels.' - Britt Van Marsenille

En verder: gevonden portefeuilles, muziek tegen muggen en een goede conditie in zes minuten

In de volgende afleveringen komen onder meer nog deze factchecks aan de beurt:

Wat gebeurt er als je een gevonden portefeuille vol geld binnenbrengt bij een lokaal politiekantoor of op het gemeentehuis? Komt die netjes bij de rechtmatige eigenaar terecht? Volgens een Nederlands onderzoek is dat niet altijd het geval. Maar hoe zit dat bij ons? Thomas, Jan en Britt organiseren een grootschalig onderzoek over heel Vlaanderen.

Worden composteerbare bekertjes, bordjes en bestek in ons land effectief gecomposteerd, zoals het hoort? Thomas en Jan zoeken het uit en botsen op pure kafka.

Kan je met maar zes minuten trainen per week je conditie op twee maanden tijd aanzienlijk verbeteren? Thomas bijt zijn tanden stuk op de nieuwste hype: de HIIT-intervaltraining.

Hoe makkelijk kan je je auto laten 'chiptunen'? Met andere woorden: door software-aanpassingen het vermogen van je wagen opdrijven. Hoe werkt dat? En is dat wel legaal? Een verhaal van veel PK’s, testen op een racecircuit én achterpoortjes in de wet.

Is de muziek van DJ Skrillex echt hét ultieme hulpmiddel tegen muggen, zoals sommige berichten en posts claimen? Jan kreeg Skrillex niet te pakken, maar Netsky wel..

En kan je met een GPS-tracker een gestolen fiets makkelijk terugvinden? Jan en Thomas doen de test en hebben daarvoor nodig: een tracker, een fiets en een… dief.

'Factcheckers', vanaf woensdag 2 december om 20.40 uur op Eén en via VRT NU.