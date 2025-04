Maksim Stojanac krijgt iedereen stil met 'Time To Say Goodbye' in 'Liefde voor Muziek'

Foto: VTM - © DPG Media 2025

In een nieuwe aflevering van 'Liefde voor Muziek' duiken de artiesten in het diverse repertoire van Barbara Dex. Maksim gaat voor een breekbare, maar krachtige cover van Time To Say Goodbye - een nummer dat bij hem meteen een gevoelige snaar raakte.

'Ik kende je muziek niet heel goed, maar er was een album dat qua sound en sfeer echt raak was. En er stond één nummer op dat er voor mij helemaal uitsprong', vertelt Maksim. 'Het is zó pijnlijk, als iemand al besloten heeft dat het tijd is om je los te laten. Dat voelde ik enorm. Ik ga het proberen op mijn manier te brengen, in mijn wereld.'

​ ​

'Liefde voor Muziek', woensdag 9 april om 20.40 uur bij VTM.