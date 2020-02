Maandag in 'Wereldrecord': Stefan Kraft - Schansspringen

Foto: TVvisie - © Nico de Freyn 2019

Vikersund, 2017. De Oostenrijker Stefan Kraft vliegt van de grootste schans ter wereld en landt na een duizelingwekkende vlucht meer dan een kwart kilometer verder op z'n ski's.

In Noorwegen klimt Maarten naar de top van de springberg om met oud-kampioen Ole Gunnar Fidjestøl ieder detail van de wereldrecordschans onder de loep te nemen. Op een kinderschanstornooi ontdekken we welke jonge talentjes het nooit zullen wagen van de monsterschans en in de windtunnel van de Universiteit van Graz ervaart Maarten zelf wat het is om met een snelheid van meer dan 100 kilometer per uur door de wind te vliegen. Maarten ziet ze ook vliegen, als hij op bezoek gaat bij een training van wereldrecordhouder Stefan Kraft in het Oostenrijkse Salzburg.

Met de medewerking van wereldrecordhouder Stefan Kraft, wereldkampioen skivliegen Daniel-Andre Tande, ex-wereldkampioen, Ole Gunnar Fidjestøl, ex-wereldrecordhouder Johan Remer Evensen en professor Wolfram Müller (MU Graz).

'Wereldrecord', maandag 24 februari om 21.20 uur op Canvas.