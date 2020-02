Maandag in 'Wereldrecord': Marco Pantani

Foto: Canvas - © VRT / Woestijnvis 2020

Alpe d'Huez, 1995. Het Italiaanse klimfenomeen Marco Pantani fietst in een recordtijd naar de top van de meest legendarische wielerberg in de Franse Alpen.

In de Belgische Ardennen neemt Maarten deel aan de testen van Cycling Vlaanderen, die op zoek gaan naar de grootste klimtalenten van ons land. Professor Bert Blocken nodigt Maarten uit in zijn windtunnel in Eindhoven om te wijzen op het verschil tussen samen of alleen naar boven fietsen. In een hogedrukkamer van de KULeuven ondervindt Maarten zelf hoe adembenemend fietsen in het hooggebergte kan zijn.

Met de medewerking van profrenner Serge Pauwels, professor Peter Hespel (KULeuven), trainingscoördinator Erwin Koninckx (KULeuven, Cycling Vlaanderen) en professor Bert Blocken (TU Eindhoven en KULeuven).

'Wereldrecord', maandag 17 februari om 21.20 uur op Canvas.