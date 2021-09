Maandag in 'Het Scheldepeloton': The Kings of Cool

Na Iljo's vrijspraak gaat een nieuwe wereld voor hem open: plots kan hij tekenen voor Quick-Step en wordt hij ploegmaat van zijn boezemvriend Wouter Weylandt. Maar het geluk is van korte duur: in zijn eerste twee jaren bij de troepen van Lefevere moet Iljo allerhande bijkomende procedures ondergaan.

Eerst mag hij niet rijden in het buitenland, daarna overal behalve in België en vervolgens weer nergens. Na twee jaren procederen en afwachten zitten eindelijk alle processen erop, maar Iljo heeft niet veel kunnen bewijzen bij de ploeg van zijn dromen. Pas op het allerlaatste moment kan hij een nieuw contract tekenen.

Na alle miserie is Iljo vastberaden zich te bewijzen. In de Ronde van Turkije gaat hij mee in de vroege vlucht en in de laatste kilometers rijdt hij weg uit een klein groepje. Iljo heeft bijna een halve minuut voorsprong in de laatste bocht, de zege kan hem niet meer ontglippen… tot hij onderuitgaat op een lekje olie. Hij staat snel weer op, maar ook zijn ketting ligt van zijn fiets. De laatste hectometers zijn een strijd tussen een eenzame renner voorop en een jagend peloton. Iljo bijt alle frustraties van zich af en haalt het net. De commentator kroont hem tot The King of Cool.

Die andere coole kikker, Wouter Weylandt, heeft het eind 2010 gezien bij Quick-Step. Het nieuwe en oogverblindende Leopard-Trek trekt aan zijn mouw en Wouter kan niet weerstaan. De rijke eigenaars van de ploeg willen enkel het beste en het mooiste. Wouter voelt zich als een vis in het water. Maar het voorjaar loopt niet zoals hij het wil en dus is de druk die op hem valt in de Scheldeprijs groot. Wouter neemt het op tegen zijn goede vriend en te duchten concurrent Tyler Farrar. Beide spurters hebben een reputatie van brokkenpiloot en die maken ze helaas waar. Farrar en Weylandt rijden in volle spurt tegen elkaar, de Gentenaar ligt helemaal open.

Na die val heeft Wouter opnieuw wat schrik. En hij zou voor minder, want zijn vriendin An-Sophie is zwanger en hij wordt dus binnenkort papa. Het maakt het afscheid vlak voor de ronde van Italië des te moeilijker. In de eerste sprintersetappe valt het resultaat tegen voor Wouter. Hij zit in zak en as, maar de volgende ochtend voelt hij zich extra gemotiveerd om er iets van te maken. Niet dat het makkelijk zal worden, want het peloton moet met de Passo Del Bocco een stevig bergje temmen. Wouter kraakt net voor de top, maar weet dat alles nog kan als hij in de afdaling weer bij de eerste groep geraakt. En dan slaat het noodlot toe...

Met getuigenissen van: Iljo Keisse, Bert De Backer en Kurt Hovelijnck, Ronnie Keisse (vader van Iljo), An-Sofie Zenner (echtgenote van Iljo), Eric Weylandt (vader van Wouter), Nele Bral (moeder van Wouter), Elke Weylandt (zus van Wouter), An-Sophie De Graeve (partner van Wouter), Tom Boonen (ploegmaat van Wouter en Iljo), Patrick Lefevere (ploegmanager), Rik Van Slycke (ploegleider), Yvan Vanmol (ploegdokter), Jef Brouwers (psycholoog), Frank Wezenbeek (kinesist), Tyler Farrar (vriend van Wouter), Fabian Cancellara (ploegmaat van Wouter), Tom Stamsnijder (ploegmaat van Wouter).

