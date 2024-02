Maaike Cafmeyer openhartig over ongeval ouders in 'Sergio Over De Grens'

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Dinsdag in 'Sergio Over De Grens' reizen Maaike Cafmeyer en Sergio Herman naar SiciliŽ en Pantelleria. Sergio is dol op de Italiaanse keuken en cultuur, en ook Maaike deelt zijn liefde voor de oudheid, authenticiteit en vooral pasta met zeevruchten.

Met Maaike op pad gaan is lachen van 's morgens tot 's avonds, maar soms mag het ook wat serieuzer zijn. Zo vertelt Maaike waarom ze haar rijbewijs op latere leeftijd heeft behaald. 'Ik heb een absolute rijangst opgelopen omdat mijn ouders een zwaar accident hebben gehad. Mijn vader werd verblind door de koplampen van een tegenligger. Hij reed door het rode licht en ze kwamen onder een betonmixer terecht. Ik was toen 20 jaar en bezig met het behalen van mijn rijbewijs. Plots denk je: ik ga mijn ouders kwijt zijn', vertelt Maaike.

Gelukkig zijn haar ouders goed hersteld van het ongeval, maar het liet wel een diepe indruk na bij Maaike. Een paar jaar geleden vond ze de moed om haar angst onder ogen te zien. 'Op een bepaald moment ben je het beu om afhankelijk te zijn van anderen. Ik was een levend 'spoorboekje' en kende alle treintijden uit mijn hoofd. Ik moest mijn angsten overwinnen.'

'Sergio Over De Grens', dinsdag 13 februari om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.