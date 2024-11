Lukt het 'De Verraders' om stiekem de 'Kus des Doods' uit te delen? ​

Op dag 8 van 'De Verraders' lijkt het voor de bondgenoten een rustige ochtend zonder zorgen. Er was geen conclaaf en dus volgens hen ook geen moord. Maar wat ze niet weten, is dat verraders Sean, William en Roman tijdens de cocktailparty van afgelopen nacht een geheime opdracht kregen.

De ‘Kus des Doods’ moest die avond nog, en in het volle zicht van de nietsvermoedende bondgenoten, worden uitgedeeld. Terwijl er gelachen, gedanst en gedronken werd, leek niemand aan het spel te denken. Maar in het geniep werd er hard gewerkt door de verraders. “Het is heel moeilijk om tijdens een feestje echt met elkaar te babbelen. De groep hangt heel erg samen, dus het is niet logisch om apart te gaan staan”, klinkt het bij verrader William. Is het de verraders gelukt om hun geheime missie te voltooien en de ‘Kus des Doods’ te geven? En heeft iemand iets gemerkt of wordt iedereen straks verrast door wat het niet-gehouden conclaaf écht betekent?

Bekijk hier de preview uit de aflevering:

Een nieuwe missie biedt misschien mogelijkheden voor de verraders. Staf Coppens ontvangt de groep op een idyllisch wijndomein, waar ze zich moeten opsplitsen in twee teams. “Eén duo moet plaatsnemen aan de tafel en krijgt wijnflessen voorgeschoteld. Zij moeten die zo goed mogelijk omschrijven aan een speler die ergens in de wijngaard staat. Die moet dat natekenen en een foto maken om naar de laatste speler in de wijnkelder te sturen, die exact dezelfde fles moet zoeken. Het team met de meeste juiste flessen wijn mag naar de wapenkamer”, legt Staf uit. Verraders Sean en William zijn vastbesloten om de missie te saboteren en hebben daar een goede verklaring voor…

Met nog maar de helft van de bondgenoten over en de finale in zicht, lopen de emoties hoog op. Vandaag moet er een verrader verbannen worden, en dat lijkt voorlopig het enige waar de bondgenoten het over eens zijn. William, die vorige week een plan in gang zette om zichzelf verdacht te maken, wil niet langer een ‘blinde vlek’ zijn binnen de groep. Hij en medeverrader Roman rollen hun plan verder uit en proberen twijfel te zaaien. “In het slechtste geval word ik geofferd voor het verraad. So be it!”, klinkt het bij William.



Terug in het kasteel begint iedereen elkaar uit te horen. De geruchtenmolen draait op volle toeren en vertrouwensbanden worden in twijfel getrokken. Al drie keer op rij werd een bondgenoot verbannen, maar nu de naam van William steeds meer circuleert, zou het vanavond wel eens anders kunnen uitdraaien. “Het is een risico, maar goed, we zijn hier niet gekomen om het saai te spelen”, vertelt William. De verraders spelen met vuur. Hoe loopt dat af aan de Ronde Tafel?

'De Verraders', zondag 3 november om 19.55 uur op VTM.