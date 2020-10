Luk Alloo staat gewonde bestuurder bij tot ziekenwagen arriveert

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Donderdag 29 oktober trekt Luk Alloo om 21.50 uur opnieuw de baan op met de wegpolitie in 'Alloo bij de Wegpolitie' bij VTM. De aflevering van vorige week werd ondertussen bekeken door 652.000 kijkers, goed voor 30.1% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld).

In de aflevering van morgen zien de VTM-kijkers even een verstrooide agent Gino. Na een verkeerscontrole met zijn collega Griet rijdt Gino plots weg zonder de cameraploeg van Luk mee te nemen in de wagen. 'Goed geprobeerd. Je wou er gewoon van af', lacht Luk. 'Ik had het gewoon niet door, door het babbelen', aldus Gino.

Tijdens de verkeerscontrole van agenten Yann en Yves gebeurt er aan de overkant van de weg een ongeval tussen een vrachtwagen en een personenwagen. De brokstukken liggen verspreid over twee rijstroken. 'Dat moest juist gebeurd zijn voordat wij passeerden', zegt Yann. De bestuurder van de personenwagen is lichtgewond en heeft veel geluk gehad: 'De chauffeur van de vrachtwagen is in slaap is gevallen, denk ik. Hij zat ineens op mijn helft. Ik zat geklemd tussen hem en de vangrail, en voor ik het weet stond ik hier stil', vertelt hij. Luk staat de gewonde bestuurder bij tot de ziekenwagen arriveert.

Op de A12 kruisen agenten Gino en Stef een bestuurder die aan het bellen is achter het stuur. Maar al snel blijkt er meer aan de hand te zijn wanneer de agenten de documenten controleren: 'Heeft u dit document op internet gekocht? Dit is een fantasiedocument', klinkt het. De agenten gaan over tot een bestuurlijke aanhouding en nemen de bestuurder mee naar het politiebureau. 'Hij heeft geen rijbewijs', legt Stef uit. 'Het is ook bevestigd door mensen die gespecialiseerd zijn in het onderzoek van die documenten, dat het om een fantasiedocument gaat. Nu is de dienst Vreemdelingenzaken gecontacteerd, aangezien hij geen paspoort bij zich heeft en in België vertoeft door het uitoefenen van zwart werk.'

De aflevering van 'Alloo bij de Wegpolitie' is ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Alloo bij de Wegpolitie', donderdag 29 oktober om 21.50 uur bij VTM.