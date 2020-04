Luk Alloo sprokkelt 's nachts emotionele verhalen

Luk Alloo duikt woensdag 9 april om 21.30 uur opnieuw de nacht in in 'Alloo in de Nacht'. Luk ontmoet Wendy, die opgroeide in een jeugdinstelling en op haar 17 jaar alleen ging wonen.

Nu doet ze ’s nachts om 04.30 de krantenbedeling en studeert ze via avondschool voor kleuterjuf. 'Mijn ouders hebben niet voor mij kunnen zorgen. Daarom heb ik mijn leven helemaal zelf moeten opbouwen. Op mijn 20ste werd ik bewust moeder omdat ik een warm gezin wilde. Iets wat ik altijd heb moeten missen', vertelt Wendy openhartig.

In een volkscafé in Zonhoven leert Luk ‘s nachts Filip kennen, die meegeeft dat hij te veel op café is gegaan en daarom zijn huwelijk op de klippen zag lopen. 'In een ander leven was ik minder op café gegaan, maar helaas kan ik het niet overdoen', aldus Filip.

Luk bezoekt ook Martine in Pulle. Martine moet alleen instaan voor de zorgen van haar vijf kinderen, waarvan de oudste zoon kampt met enkele zware ziektes. 'Ik doe het allemaal zelf en in een nieuwe liefde geloof ik niet meteen', zegt Martine. 'Mannen liegen zo veel en willen maar één ding. Ik ben ooit bij een etentje gaan lopen omdat de man expliciet zei dat hij met mij naar bed wilde.'

Alex was vroeger meubelmaker. Na een maagverkleining en een levertransplantatie op leven en dood, koos hij resoluut voor zijn passie: deejay worden. Luk ontmoet hem dan ook wanneer hij een demo aan het opnemen is. 'Ik heb altijd gezegd: als ik er door kom, maak ik house. Dit is mijn tweede leven', vertelt Alex aan Luk. 'Mensen zeggen dat je maar één keer leeft. Dat is zever. Je leeft elke dag en je sterft maar één keer. Denk daar maar over na.'

Luk wenst te benadrukken dat de opnames dateren voordat de coronacrisis uitbrak.

