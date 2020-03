Luk Alloo gaat langs bij een ALS-patiënt, een volkscafé en een swingerskoppel

Luk Alloo gaat langs bij een ALS-patiŽnt, een volkscafť en een swingerskoppel

Op donderdag 26 maart zoekt Luk Alloo om 21.30 uur opnieuw naar nachtverhalen in 'Alloo in de Nacht'. Luk wenst te benadrukken dat de opnames van 'Alloo in de Nacht' dateren voordat de Coronacrisis uitbrak: 'toen mochten mensen nog handen geven, elkaar knuffelen en elkaar zoenen. Iets wat we met z'n allen na de crisis tien keer zoveel zullen doen.'

Luk bezoekt ALS-patiënt Laurent die ’s nacht tot 03.00 opblijft om films met Robert De Niro te kijken. Hij belt ook aan bij Jean-Marc en Natasha, een koppel dat seks heeft met een ander koppel. 'We zijn niet exclusief voor elkaar', legt Jean-Marc uit. 'We nodigen af en toe bij ons thuis een koppel uit en wisselen dan onze partner uit. We hebben daar geen probleem mee, dat is een aanvulling op ons seksleven.'

Verder volgt Luk dokmeester Katrien in de Antwerpse haven, filmt hij om 2.00 uur 's nachts in het bedrijf Vento dat hulpstukken voor luchtkanalen fabriceert en loopt hij iets na middernacht café De Tramstatie in Emblem binnen.

'Alloo in de Nacht', donderdag 26 maart om 21.30 uur bij VTM.