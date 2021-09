Luk Alloo gaat donderdag live vanuit de Gentse studentenbuurt

Het voorbije weekend werd de iconische studentenbuurt Overpoort opgeschrikt door hevige rellen. Een honderdtal mensen maakte er amok, onder andere door met flessen te gooien. Bij de interventies raakten ook enkele agenten gewond.

Luk Alloo trekt donderdag 23 september tijdens 'Alloo Live' naar de Overpoortstraat in Gent. Hij gaat er, een week voor de start van het nieuwe academiejaar, live de temperatuur opmeten in het hart van de Gentse uitgaansbuurt op een donderdagavond. Tijdens zijn bezoek reconstrueert hij de gebeurtenissen en spreekt Luk met ooggetuigen, buurtbewoners, studenten, de cafébazen uit de buurt en de politie. Alles gebeurt live, op het moment zélf en is rechtstreeks te volgen bij VTM.

Luk Alloo: 'Elke week strijk ik live neer in een andere gemeente in Vlaanderen. In Gent sloeg de sfeer vorig weekend helemaal om na een vechtpartij in de uitgaansstraat. Ik ga morgen naar de plaats waar de rellen begonnen zijn en wil graag weten hoe omstanders terugblikken op deze gebeurtenissen. Welke sfeer heerst er nu? Zijn de studenten eerder terughoudend of niet? En hoe staat de politie tegenover dit hele gebeuren? De kijker komt het live met mij te weten.'

'Alloo Live', donderdag 23 september om 21.40 uur bij VTM.