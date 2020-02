Luk Alloo duikt vanaf donderdag weer de nacht in

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Luk Alloo ontmoet vanaf donderdag 13 februari opnieuw mensen die leven en werken tijdens de nacht in het nieuwe seizoen van 'Alloo in de Nacht'.

In de eerste aflevering, om 22.05 uur bij VTM, trekt Luk om middernacht naar café De Pelikaan in de Kempense gemeente Zoersel. Iedereen kan er een pintje komen drinken bij cafébazin Ko én … op woensdag zijn haar laten knippen bij haar petekind Lorenz. Wanneer Luk om middernacht binnenwandelt, heeft hij zelfs nog twee klanten die in de kappersstoel komen zitten. 'Ik zit zelf heel graag op café en ik knip graag haar. Dus de ideale combinatie', lacht de kapper.

Vrijdag, 23.18 uur in Antwerpen. Luk heeft een exclusieve uitnodiging bemachtigd voor een 'Secret Night' op een geheime locatie. 'We hebben een avond met 25 uitgenodigde koppels', vertelt de gastheer. 'De mensen kunnen zo ver gaan als ze willen. Ze kunnen seks hebben, aan de bar hangen of niks doen. Alles kan, maar niets moet.' Luk spreekt er met drie koppels, die openhartig vertellen waarom ze 'swingen'.

In Schilde gaat Luk op bezoek bij de 89-jarige Lieve en haar nachtverpleegster Lizzy. Tot afgelopen zomer was Lieve nog actief als dokter. 'Ik ben 65 jaar dokter geweest. Je weet niet hoe heerlijk het is om mensen te helpen. En die mensen zijn nog steeds dankbaar.' Het is donderdagavond 23.16 uur, maar een potje troeven met de twee dames slaat Luk niet af. Tijdens het spel wordt al snel duidelijk dat Lieve haar charmes nog niet verloren is: 'U ziet er leuk uit', complimenteert ze Luk.

Verder gaat Luk ook na middernacht langs bij twee bedrijven. Bij Brabo: Pilotage & Mooring in Antwerpen ontmoet hij de poetsploeg en de bootmannen, die zeeschepen beloodsen, vast- en losmaken in de haven. 'In de haven is er altijd leven', klinkt het daar. In Zoersel neemt Luk een kijkje in de keuken van Kip & Co. 'We hebben veel klanten, de politie zelfs, die ‘s nachts slaatjes komen halen. Of mensen die laat gedaan hebben met werken die nog iets komen halen om te eten', aldus zaakvoerder Steve.

'Alloo in de Nacht', vanaf donderdag 13 februari om 22.05 uur op VTM.