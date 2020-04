Luk Alloo bezoekt een kunstenaar, een dorpscafé en de mannen van De Lijn

Donderdag 2 april ruilt Luk Alloo om 21.30 uur opnieuw zijn dagen voor nachten in 'Alloo in de Nacht'. De vorige aflevering, op donderdag 26 maart, werd inmiddels door 661.000 mensen bekeken, goed voor een marktaandeel van bijna 25% (live+uitgesteld, VVA 18-54).

Luk bezoekt in de aflevering van morgen de werkplaats en de dispatchingdienst van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn. Verder loopt hij binnen in het dorpscafé 'Dorpscafé' in Emblem en ontmoet hij kunstenaar Alfred Mastenbroek die tussen 01.30 en 07.00 zijn grote schilderwerken afwerkt. Luk gaat ook langs bij Stefan, een dierenarts die 24/7 stand-by is in een paardenkliniek, en bij Jan, een verpleger die ’s nachts mensen bijstaat.

Luk wenst te benadrukken dat de opnames dateren voordat de coronacrisis uitbrak. Wie niet genoeg kan krijgen van 'Alloo in de Nacht', kan de vorige afleveringen en seizoenen herbekijken op VTM GO.

'Alloo in de Nacht', donderdag 2 april om 21.30 uur bij VTM.