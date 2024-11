Lost Axel Daeseleire het mysterie rond de erfenis van René eindelijk op?

Al wekenlang gaat Axel Daeseleire in 'Erfgenaam Gezocht' op zoek naar rechtmatige erfgenamen van onopgeloste zaken. Aan het begin van dit seizoen stuitte hij op de zaak van René Van Haver.

Ondanks een grondige zoektocht bij onder meer Familiekunde Vlaanderen en zijn voormalige werkgever, leek elk spoor dood te lopen. Maar Axel gaf niet op en schakelde enkele weken geleden de hulp van de kijker in. Woensdag 6 november duikt hij opnieuw in de zaak.

De oproep leverde veel reacties op, waaronder die van Kristel. Zij vertelt dat haar moeder Renilde ooit poetshulp was bij René. Volgens Renilde leidden René en zijn vrouw een teruggetrokken leven: 'Buiten ons kwam daar niemand. Alleen ikzelf en de tuinman waren bij de uitvaart', vertelt ze. 'Meneer heeft gezegd dat hij mijn moeder in zijn testament wilde zetten, maar zo ver is het nooit gekomen. Hij is gestorven voor hij bij de notaris is geraakt', vertelt Kristel. 'Dit is dan de eerste case die ik niet ga kunnen oplossen', klinkt het wanhopig bij Axel. Heeft hij gelijk en loopt het spoor voor het eerst echt dood? Of ontvangt hij alsnog dé gouden tip die hem na twee jaar speurwerk naar de erfgenaam leidt?

Verder duikt Axel dieper in de zaak van Maria Magdalena Van Hoof en werkt hij ook aan een nieuwe zaak rond Jos Beckers.

'Erfgenaam Gezocht', woensdag 6 november om 20.40 uur op VTM.