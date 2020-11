Lien & Lola dinsdag in 'Team Scheire'

Foto: Canvas - © VRT 2018

Gitariste Lien (Aardooie) lijdt aan een spierziekte waardoor ze langzaam de kracht in haar spieren verliest. De verschillende effecten van haar gitaar bedienen wordt steeds moeilijker.

Kan ingenieur Ronald ervoor zorgen dat Lien kan blijven spelen?

Lola (Diest) woont sinds anderhalf jaar in België en volgde les in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Sinds dit schooljaar zit ze halftijds in het reguliere onderwijs en sommige vakken zoals aardrijkskunde zijn moeilijker te volgen door specifiek taalgebruik. Software architect Katrien haalt het onderste uit de kan en bouwt een live-ondertitelaar met verschillende innovatieve extra’s die Lola’s leven veranderen.

'Team Scheire', dinsdag 17 november om 21.20 uur op Canvas.