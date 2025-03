'Liam Payne: Who's to Blame?' reconstrueert laatste uren van voormalig One Direction-lid Liam Payne op Play Crime

Play Crime zendt op 7 maart de documentaire 'TMZ Investigates: Liam Payne: Who's to Blame?' uit. De aflevering geeft een unieke kijk op de tragische gebeurtenissen rond de dood van voormalig One Direction-lid Liam Payne.

Op 16 oktober overleed Payne na een fatale val van zijn hotelbalkon in Argentinië. Het nieuws veroorzaakte wereldwijd een grote schok, die tot op heden nog altijd nazindert.

De documentaire reconstrueert de laatste uren van de Britse zanger en bevat interviews met verschillende ooggetuigen en betrokkenen. Zo doet onder andere hotelgast Bret Watson een aangrijpende getuigenis. Hij verbleef in hetzelfde hotel en zag hoe Liam Payne eerst geïntoxiceerd naar z'n kamer werd gedragen door het hotelpersoneel. Niet veel later maakte hij een fatale val van z'n balkon, iets wat Watson - die op dat moment een paar verdiepingen lager stond - met eigen ogen zag gebeuren.

Hotelgast Bret Watson: 'We wisten meteen dat het Liam Payne was die daar roerloos op de grond lag. De tijd stopte, of vertraagde even. Mijn weddingplanner en ik keken elkaar geschokt aan. ‘Oh mijn God, dit is echt echt gebeurd’, dachten we. Het is sowieso hartverscheurend om iemand te zien vallen, maar de impact op de grond hóren was nog angstaanjagender. Het staat in mijn geheugen gegrift. Ik zal het nooit vergeten.'

Naast ooggetuige Bret Watson wordt ook Braian Paiz gehoord. De Argentijnse ober geeft toe cocaïne en whisky te hebben gebruikt met Payne kort voor zijn dood. Maar ook het hotelpersoneel, verschillende naasten en deskundigen geven hun kijk op de zaak. De documentaire belicht niet alleen Payne’s overlijden, maar ook zijn persoonlijke strijd met verslaving, zijn mentale gezondheid en de ingrijpende impact van voortdurende media-aandacht.

'TMZ Investigates: Liam Payne: Who's to Blame?', vanaf vrijdag 7 maart op Play Crime en op GoPlay.