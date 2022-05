Laura Tesoro toont in 'Sneak Peek' de te kleine Nike's waarmee ze op het Eurosongpodium stond

In het tweede deel van de bingeworthy reeks 'Sneak Peek' gaat Hakim Chatar langs bij zangeres Laura Tesoro, influencer Gerben Tuerlinckx, basketballer Jean-Marc Mwema, danser Joffrey Anane en sneakerverzamelaars Pieter Pauwels en Davy Denduyver.

Laura vertelt hoe ze via de dansorganisatie Let’s Go Urban voor het eerst in aanraking kwam met sneakers. Ze kwam terecht bij een hiphopcrew en zag hoe iedereen altijd de laatste nieuwe, coole exemplaren had. En zo ontstond ook haar liefde voor sneakers. Het was dan ook logisch om haar Eurosong-outfit te combineren met een paar witte Nike’s. Maar helaas waren die een halve maat te klein. 'Ik liep op mijn blote voeten tot aan het podium. Daar deed ik ze snel aan en na mijn optreden trok ik ze direct uit, want ze deden super veel pijn! Ik heb ze dan ook nooit meer aangetrokken daarna…', vertelt Laura.

Het tweede deel van 'Sneak Peek' is vanaf woensdag 1 juni exclusief te zien op VTM GO.