Laura Tesoro & Gers Pardoel en Adriaan Van den Hoof & Jeroen De Pauw voor de leeuwen gegooid in 'Code van Coppens'

Ondertussen zochten al gemiddeld 723.000 kijkers mee naar de uitgang van de Tiroler skihut in de eerste aflevering van 'Code van Coppens', goed voor 36,1% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld).

Zondag ontvangen de broers Coppens 'The Voice Kids'-collega's Laura Tesoro & Gers Pardoel en goede vrienden Adriaan Van den Hoof & TV-kok Jeroen De Pauw. Voor ze het goed en wel beseffen worden ze allemaal in een overal gehesen en ingelijfd bij het personeel van een obscure zoo. De eigenaar van die zoo heeft het niet zo begrepen met het welzijn van de dieren en al helemaal niet met zijn personeel dat daartegen in opstand komt. Hij heeft ze dus opgesloten en dreigt hen aan de leeuwen te voederen.

'Ik hou wel van de zoo', geeft een nog nietsvermoedende Adriaan toe. 'Ik heb al heel mijn leven in een zoo willen werken.' Maar een verplichte afdaling in een goedgevulde slangenkuil doet hem prompt van gedacht veranderen. Ook Gers betreedt met een bang hartje het hol van de leeuw. 'Ik krijg nu precies het gevoel dat ik niets aan u ga hebben', reageert Laura droogjes.

In de kamer van de reptielenvoeding staat Gers plots oog in oog met een bak sprinkhanen waar hij met z'n hoofd door moet. 'Ik wil dit niet! Stop nou even!', roept Gers. 'We zijn een team!'. Maar Laura heeft de hendel al overgehaald. 'Het zit hier vol sprinkhanen. Ik moet me hier even op voorbereiden', schreeuwt Gers het uit. 'Ik ben niet bang maar... toch wel'...

Eindigt het viertal als leeuwenvoer? Of kunnen ze toch tijdig ontsnappen uit de kooi waarin de zoo-eigenaar hun heeft opgesloten?

'Code van Coppens', zondag 24 oktober om 19.55 uur bij VTM.