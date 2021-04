Lady Trucker Mieke zit gevangen in een web van wegomleggingen

Dinsdag trekken de 'Lady Truckers' opnieuw de baan op. Mieke rijdt normaal elke dag rond in Limburg om klanten te voorzien van bier, maar vandaag staat er iets anders op de planning.

Lady Trucker Yvonne heeft een spannende werkdag voor de boeg. Samen met haar collega’s gaat ze op één nacht tijd een brug afbreken boven de snelweg. En dat moet gebeuren aan een hels tempo want de brug moet de ochtend nadien helemaal van de baan zijn...

Ze moet fitnesstoestellen leveren in de Antwerpen Haven. De weg ernaartoe is echter bezaaid met wegomleggingen... 'Het gaat niet altijd vanzelfsprekend maar we geven niet op hé!'. Geraakt deze Lady Trucker op haar bestemming?

Lady Truckers op tv

Vrouwelijke truckchauffeurs vertellen over hun bijzondere job, over het leven onderweg, het respect dat ze krijgen en het vrouw-zijn in een mannenwereld.

