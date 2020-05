Laatste aflevering van succesvol seizoen 'Liefde voor Muziek'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Met meer dan 1 miljoen kijkers, een nummer 1-hit in de Ultratop 50 en iTunes-charts die week na week gevuld waren met hun covers, blikken de artiesten van 'Liefde voor Muziek' terug op een bijzonder succesvol seizoen.

Week na week pakten ze uit met straffe en verrassende covers. In de best of-aflevering, op maandag 18 mei om 20.35 uur, blikken de artiesten met veel heimwee terug op hun muzikaal avontuur. Vlaanderen komt daarbij nog enkele goed bewaarde geheimen van tijdens de opnames te weten. Wat is het verhaal van 'Karen en het ei'? Welke compromitterende beelden heeft Sean gemaakt? En waarom had André Hazes plots een black-out? Ook de strafste songs van dit seizoen worden nog één keer op een rijtje gezet.

De artiesten leerden niet alleen elkaars muziek beter kennen, ze werden ook een hechte vriendengroep. In de best of-aflevering vertellen ze Vlaanderen wie de vroege vogel was, wie de feestneus en wie de langste slaper. Volgens Antony, Karens man, was dat laatste alvast duidelijk bij het bekijken van de afleveringen. 'Antony zei altijd tegen mij: waar zat gij? Ge zit er weer niet bij. Maar ik was waarschijnlijk weer aan het slapen', lacht Karen.

In de slotaflevering worden beelden van de artiesten getoond die nog niet eerder te zien waren de afgelopen weken. Zo komt Vlaanderen te weten wat er fout liep tussen 'Karen en het ei' en deelt Sean de compromitterende beelden van een onverwachte striptease die hij achter de hand heeft gehouden...

Doorheen de reis was er ook tijd voor ontspanning. 'Naar mijn normen is er niet zo stevig gefeest, tenzij heel kort', lacht Peter van Mama’s Jasje. 'Ik wil nooit naar mijn bed dus ik ben het grootste feestvarken denk ik', zegt André. Al lijkt hij zich daar niet zo veel meer van te herinneren… 'Wat Martini, pizza en Limp Bizkit wel niet kunnen doen... Ik heb nadien wel een week moeten recupereren', lacht Regi.

De artiesten blikken ook terug op de mooiste momenten en muzikale hoogtepunten. Voor Regi was Zo Ver Weg van Mama’s Jasje de grootste match. 'Het is een risico omdat iedereen dit nummer kent, maar het is zo’n dikke schijf!' En ook Peter zelf is erg trots: 'Dat nummer staat al 30 jaar overeind en jonge gasten kennen het van voor naar achter. Het nummer leidt nu een vierde leven en dankzij Regi gaat het misschien nog eens 30 jaar mee!'

Tom en Kato van The Starlings voelden meteen een klik met Liefdeskapitein, de bekende hit van K3: 'Vlaanderen wist niet goed wat ze van ons konden verwachten, maar dat nummer heeft de toon gezet.' Bij Karen is het nummer alvast blijven hangen: 'Ik heb nooit beseft hoe goed dat is en ik zit er al maanden mee in mijn hoofd!' Ook de speciale band tussen André en Peter van Mama’s Jasje is Vlaanderen niet ontgaan: 'Peter heeft mij het meest ontroerd. Daar is niets meer overheen gekomen', vertelt André. 'Voor mij vat Kom Wat Dichterbij het hele seizoen van 'Liefde voor Muziek' samen', besluit Regi. De artiesten delen als afsluiter al suggesties over wie ze volgend jaar wel eens aan het werk willen zien...

'Liefde voor Muziek', maandag 18 mei om 20.35 uur op VTM.