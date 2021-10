Laatste aflevering van 'Het Scheldepeloton': WW 108

9 mei 2011. Wouter Weylandt is gevallen in de derde rit van de Ronde van ItaliŽ. Zijn ouders zien het live op televisie en verwittigen zijn vriendin An-Sophie en zijn zus Elke. Het ziet er echt niet goed uit.

De familie probeert iemand te bereiken in Italië. Uiteindelijk komen ze terecht bij Rik Van Slycke, Wouters ex-ploegleider. Rik durft het niet te zeggen, maar wat hij heeft gezien doet hem het ergste vermoeden. Even later komt de bevestiging: Wouter heeft het niet gehaald.

Voor zijn familie en zijn talloze vrienden staat de wereld stil. Wouter was de leukste kerel die je je kon bedenken, toch niet hij?! De familie trekt naar Italië en Wouters vrienden komen samen bij Iljo thuis. Zijn begrafenis trekt een massa volk en wordt zelfs live op televisie uitgezonden.

Iljo, Bert en Kurt, Wouters jeugdvrienden en wielermaten, verwerken zijn dood elk op hun eigen manier. Ze hebben het moeilijk. Iljo durft zulke diepe vriendschappen niet meer opbouwen, twijfelt om zijn zoon een koersfiets te geven die al klaar staat. Kurt fietst nog op een lager niveau, tot zijn zoon hem na een zoveelste val vraagt om te stoppen, voor hij zoals Wouter eindigt. Bert heeft het ook moeilijk. In 2015 staat hij samen met Iljo en Elke, op dat moment net persverantwoordelijke bij Wouters oude ploeg, aan de start van de Ronde van Italië. In de eerste dagen rijden ze door de streek waar Wouter verongelukte. Bert bezoekt de plek van de val samen met Wouters ouders. Later die Giro passeert het peloton de regio waar Wouter en Bert samen gingen trainen. Tranen vloeien.

Op de voorlaatste dag van die Giro slaapt Iljo op kamer 108, het nummer waarmee Wouter stierf. Door dat toeval en het aansporen van zijn ploegleiders, gelooft Iljo dat een nummertje mogelijk is in de slotetappe. Op 30 kilometer van de finish rijdt hij weg uit het peloton, samen met hardrijder en collega-pistier Luke Durbridge. Op het lokale circuit rijden de twee langzaam maar zeker weg. In de laatste rechte lijn perst Iljo er nog eens alles uit, en met twee vingers richting hemel rijdt hij als eerste over de lijn. Sex on fire van de Kings of Leon op de achtergrond, een van de lievelingsnummers van Wouter, alsof het zo moest zijn.

Bert en Iljo maken vandaag nog deel uit van het peloton, Kurt werkt als winkelbediende voor Colruyt. Het leven en de koers leerden hen winnen en verliezen, vallen en weer opstaan.

Met getuigenissen van: Iljo Keisse, Bert De Backer, Kurt Hovelijnck, Eric Weylandt (vader van Wouter), Nele Bral (moeder van Wouter), Elke Weylandt (zus van Wouter), An-Sophie De Graeve (partner van Wouter), An-Sofie Zenner (partner van Iljo), Ruth Verrelst (partner van Bert), Marie-Lou Heynderickx (partner van Kurt), Tom Boonen (vriend en ploegmaat van Iljo, Wouter en Kurt), Rik Van Slycke (ploegleider), Tyler Farrar (vriend van Wouter), Tom Stamsnijder (ploegmaat van Wouter), Jef Vandenbosch (manager van Wouter).

