Laatste aflevering 'Taboe' met mensen die leven met dementie

In de laatste aflevering van 'Taboe' gaat Philippe op vakantie met mensen die leven met dementie: Hilaire samen met zijn partner Erika, Greta met haar dochter Mieke, Fien wiens mama NoŽlla in een woonzorgcentrum woont, en Benny met zijn vrouw Martine.

Allemaal mensen met verschillende leeftijden en relaties, maar telkens iemand met dementie en zijn of haar mantelzorger. Want leven met dementie, dat doe je niet alleen. Tijdens hun week samen gaan ze kegelen op café, een ijsje eten en genieten van het gezellig samenzijn in het prachtige vakantiehuis.

De gasten:

Fien (26) is mantelzorger voor haar mama Noëlla die jongdementie heeft. Noëlla is 54 en woont al sinds enkele jaren in een woonzorgcentrum, ze was eerder te zien in het tweede seizoen van Restaurant misverstand. De mama van Fien was altijd een heel trotse, slimme en goedlachse vrouw maar toen dat begon te veranderen, werd er aan de alarmbel getrokken. De diagnose van jongdementie en de daaropvolgende periode was erg zwaar voor Fien, voor haar broer en hun vader. De toekomst van de familie ziet er nu heel anders uit. Dat de kleinkinderen hun jonge oma Noëlla leren kennen terwijl ze al in het woonzorgcentrum woont, is voor de familie erg moeilijk om te aanvaarden. Maar met z’n allen geven ze dagelijks nog alle liefde en zorgen die hun mama en oma nodig heeft.

Benny (64) en Martine (65) zijn 43 jaar getrouwd en hebben samen 2 kinderen en 3 kleinkinderen. In 2019 wordt, vlak voor haar zestigste verjaardag, Alzheimer vastgesteld bij Martine. Martine vroeg bij de diagnose meteen of er een oplossing was: het antwoord is gekend. Nu, 6 jaar later, ziet het leven van Benny en Martine er heel anders uit. Ze praat weinig, zegt niets meer uit zichzelf en heeft bij alles hulp nodig. Benny draagt de zorg voor een groot stuk alleen, om anderen hier niet mee te belasten.

Greta (77) en Mieke (53) zijn moeder en dochter en een onafscheidelijk duo. 2 jaar geleden werd Greta plotseling vergeetachtig en kreeg ze last van evenwichtsstoornissen. De diagnose: vasculaire dementie en Alzheimer. Enkele jaren voordien heeft Greta haar man aan dezelfde ziekte moeten afgeven, dus moeder en dochter weten wat hen te wachten staat. Greta woont in een woonzorgcentrum waar Mieke werkt en ze proberen samen nog zoveel mogelijk te lachen en plezier te maken.

Erika (51) en Hilaire (63) leerden elkaar 9 jaar geleden kennen via Facebook en de vonk sloeg meteen over. De diagnose van dementie komt voor Hilaire een paar maanden na de start van zijn pensioen. Hij heeft een zeer specifieke vorm van dementie, maar het zal nog een hele poos duren voor hij een precieze diagnose krijgt. De toekomst is dus heel onzeker, ook hoeveel tijd hem nog rest, maar Erika en Hilaire proberen zo positief mogelijk in het leven te staan en te genieten zoveel ze kunnen.

'Taboe', zondag 16 maart om 20.00 uur op VRT 1.