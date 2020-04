Laatste aflevering 'Alloo in de Nacht' met verhalen waar we tijdens lockdown van dromen

Foto: VTM - © DPG Media 2020

In de laatste aflevering van 'Alloo in de Nacht' op donderdag 16 april brengt Luk Alloo verhalen waar mensen tijdens de lockdown van dromen.

Hij bezoekt onder andere een fuif en vergezelt ook een familie die midden in de nacht het vliegtuig neemt om op vakantie te gaan. Opnames die uiteraard dateren van vóór de coronamaatregelen. Luk blikt terug op een succesvol seizoen van 'Alloo in de Nacht', met gemiddeld bijna 600.000 kijkers en 25,3% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld).

Om 3.30 uur nemen Denise en Jean een taxi om hen samen met hun dochter en kleinzoon naar de luchthaven van Zaventem te brengen. 'We gaan met het hele gezin voor de derde keer op reis', vertellen ze aan Luk. 'Nu een weekje naar Gran Canaria. Dat zal ons goed doen.'

Luk heeft ook een afspraak met bakker Christiaan, die ‘s nachts 500 broden bakt om ze in 23 broodautomaten te koop aan te bieden. Tijdens de broodronde in Aalst bezoekt Luk een 'pillampenfuif', een fuif waar enkel met zaklampen voor licht wordt gezorgd. Nadien ontmoet hij in een benzinestation nog mensen die naar concerten zijn geweest, zich opmaken om naar een discotheek te gaan, iets te gaan eten op restaurant en hebben afgesproken met een date.

Op Radio 1 verzorgt Chris Van den Abeele al 8 jaar ‘s nachts het radionieuws. Hij zet zich al jaren bewust in quarantaine. 'Ik ben een romanticus! Daarom wil ik op weinig bevolkte redacties werken. Ik wil stilte en eenzaamheid!', klinkt het. Luk eindigt 'Alloo in de Nacht' met een bezoek aan de NMBS-werkplaats in Melle, waar de treinen ‘s nachts hersteld en onderhouden worden.

'Alloo in de Nacht', donderdag 16 april om 21.35 uur bij VTM.