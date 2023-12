Koppels moeten een volledige tuin uit de grond stampen in 'Huis Gemaakt'

Van een voetbalveld in Hasselt tot een kippenparadijs in Aalst. Vanaf dinsdag 5 december maken de helse badkamers plaats voor een vleugje groen in 'Huis Gemaakt'. De koppels trekken hun werkhandschoenen aan en duiken de tuin in voor een heuse opfrisbeurt.

In twee weekends tijd moeten de koppels hun droomtuin creëren met een eigen, persoonlijke touch. Bartel Van Riet, de bekendste tuinguru van Vlaanderen, brengt de koppels een bezoekje. Hij brengt niet alleen zijn groene vingers mee, maar ook een arsenaal aan interessante tips over bloemen en blaadjes. En wat is een tuin zonder terras? De koppels worden geconfronteerd met een zee van stabilisé en een helse taak om dit tot achterin de tuin te krijgen. In Antwerpen betekent dit trappen trotseren en in Hasselt de grootste berg stabilisé ooit. Zetten de koppels een bloeiende transformatie neer?

Voor Ana & Enis wordt het extra spannend: zij hebben nog nooit een tuin gehad. 'Groene vingers hebben we niet, we hebben ook maar twee planten in ons huis', lacht Ana. En toch is het duo ambitieus. De absolute blikvanger wordt een verticale muurtuin en dat betekent… veel planten. Ana & Enis hebben zo ongeveer het halve tuincentrum laten aanrukken om hun tuintje te vullen. 'Van bijna geen planten gaan we plots naar 624 planten. De eetkamer en de keuken stonden vol en dan kijk je naar onze tuin en die is maar 32 vierkante meter', lacht Enis. Verder komt jurylid Cerina langs om de plooien glad te strijken…

In het andere kamp zijn Bavo & Kayleigh vastberaden om hun monstertuin tot een pareltje te maken. Bavo heeft zijn zinnen gezet op een grasveld waar hij naar hartenlust kan voetballen, wat betekent dat ze flink aan de bak moeten. Er moeten maar liefst 280 grasmatten worden uitgespreid. Ze beginnen vol goede moed maar al snel sijpelt het enthousiasme weg. 'Ik heb throwbacks naar de ruwbouwfase', klinkt het bij Kayleigh tijdens het harken. En er zit nog een addertje onder het gras want de grasmatten moeten zo snel mogelijk gelegd worden volgens tuinexpert Bartel. 'Zeker met dit weer drogen die matten snel uit. Je hebt maar een sprietje wortel en als de grasmat in de zon ligt en de wind waait erdoor, dan zijn die voor de vuilbak', vertelt hij.

In Aalst willen Anouk & Martin hun tuin omtoveren tot een waar kippenparadijs. 'Je kan je kippen toch niet wegdoen omdat je gaat verhuizen', klinkt het bij dierenvriend Martin. 'Onze kip Tiny zal moeten wennen aan haar kot, ze slaapt normaal in de garage', lacht Anouk. En net zoals bij de fretten krijgt ook het verblijf voor de kippen een luxueuze invulling. Al heeft Bartel zo zijn bedenkingen bij hun plan. 'Ze willen niet alleen een kippenhok, maar ook een kippenren op deze kleine ruimte. In mijn hoofd is een kippenhok: stokjes, poortje en klaar. Nu is het een hele constructie. Moet dat?', vraagt Bartel zich af.

'Huis Gemaakt', dinsdag 5 december om 20.35 uur bij VTM.