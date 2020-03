Koen Wauters en Thomas starten mysterieuze mission impossible in 'BEAT VTM'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

'My name is Bond. Koen Bond.' Met die uitspraak liet Koen Wauters in de kick-off aflevering van 'BEAT VTM' zien dat hij helemaal klaar was voor zijn uitdaging.

Een uitdaging die even spannend is als mysterieus. De hypersportieve Thomas (30) uit Kessel-Lo daagt Koen op maandag 9 maart uit voor een mission impossible. En dat kan echt alles zijn, want tot op de dag van hun finaleduel weet geen van beiden wat die opdracht juist inhoudt. Stressbestendigheid en stalen zenuwen zullen nodig zijn om de missie tot een goed einde te brengen.

Thomas haalde zijn inspiratie voor deze uitdaging bij zijn vader: een voormalig paracommando en zijn grote voorbeeld. Zijn verhalen over verschillende missies bij de para’s hebben Thomas’ verbeelding altijd geprikkeld. 'Ik wil zien waar mijn limieten liggen en mijn vader trots maken', klinkt het.

Koen en Thomas worden op hun finale opdracht voorbereid door twee ervaren rotten van de Special Forces. Voor Koen is dat Sander Aarts, 'de Nederlandse James Bond' die een boek schreef over zijn avonturen. Geerts coach hoorde bij de Belgische Special Forces, maar wil zijn anonimiteit bewaren. De vaardigheden die Koen en Thomas door hen aangeleerd krijgen, zijn erg uiteenlopend. Ze moeten zichzelf bevrijden uit handboeien, deuren forceren, een camouflagepak maken en gebruiken, sluipen, observeren en verkennen. Typische skills die vooral ingeoefend worden bij de special forces of spionagediensten.

Al bij de eerste trainingen wordt het Thomas en Koen duidelijk dat hun mission impossible geen louter fysieke uitdaging wordt, maar dat ze er op elk moment hun 'kopke moeten bijhouden'. Tijdens de mission impossible zelf vallen Koen en Thomas van de ene verrassing in de andere. Ze moeten op een slimme manier gebruik maken van alle tips en tricks die ze van de specialisten hebben geleerd. Maar boven alles moeten ze proberen om het hoofd koel te houden onder steeds grotere druk… Het motto van de Belgische para’s is duidelijk: 'never surrender'.

Koen Wauters en Thomas blikken terug in 'BEAT VTM Talks' op VTM GO

'BEAT VTM' gaat na elke aflevering verder met 'BEAT VTM Talks', dat exclusief te zien is op VTM GO. In 'BEAT VTM Talks' blikken de bekende en onbekende Vlamingen terug op hun parcours, hun voorbereidingen, de ups & downs, ... Koen Wauters en Thomas nestelen zich naast elkaar in de zevende online aflevering. 'BEAT VTM Talks' toont bovendien ook extra beelden die niet op tv te zien waren.

'BEAT VTM', maandag 9 maart om 20.35 uur op VTM.