Kinderpsychiater Binu Singh in 'Alleen Elvis Blijft Bestaan'

Heel jonge kinderen en hun welzijn, dat is haar grote passie. Het net ontgonnen terrein van vroegkinderlijke ervaringen en wat die later in het leven allemaal teweegbrengen is haar vakgebied. Dat ze daarbij rekening houdt met wat baby's ervaren - zelfs nog voor ze geboren zijn - is wat kinderpsychiater Binu Singh uniek maakt.

Toen ze acht was wilde ze ‘hartjesdokter’ worden. En dat werd ze in zekere zin ook. Ze is de bezieler van de ‘kleine K’, een pioniersproject van de afdeling kinderpsychiatrie in het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven in de campus Gasthuisberg. Ouders kunnen er terecht wanneer hun baby of peuter ontwikkelingsproblemen heeft. Met zachte hand en eindeloos geduld biedt ze hulp.

De moeder van Binu nam haar en haar zus mee naar Europa, op de vlucht voor de onlusten in New Delhi na de aanslag op de Indische premier Indira Ghandi. Een ervaring die een diepe indruk maakte op de jonge Binu.

Dat ze is opgevoed in vier talen - Nederlands, Engels, Punjabi en Hindi - vindt ze een verrijking: elke taal zegt ook iets over de cultuur. Haar Indiase afkomst maakt dat ze heel breed naar de wereld kijkt. Misschien is dat wel de reden waarom mensen zich veilig voelen bij haar? Zelf weet ze niet goed waar haar roots nog liggen.

Binu Singh roept de samenleving op om beter te zorgen voor baby’s en hun ouders. 'Als je aan de volksgezondheid wil werken, moet je vroeg beginnen. Liefst nog voor de conceptie.'

'Alleen Elvis Blijft Bestaan: Binu Singh', zaterdag 23 oktober omstreeks 22.00 uur op Canvas en VRT NU. Herhaling op Canvas op zondag om 18.00 uur.