Kids kiezen een lief voor 'tante Cathy' in 'Boer zkt Vrouw'

Na een uit de hand gelopen avond koos RaphaŽl voluit voor Jasha. Nu de rust in de manege is teruggekeerd, stelt de hoefsmid zijn favoriete voor aan zijn beste vrienden.

En ook de mannen van Cathy worden op zondag 26 maart op de rooster gelegd in 'Boer zkt Vrouw'… door niet één, maar twee partijen.

'De boerenspeeltuin is heel belangrijk voor mij, ik doe dat echt met hart en ziel. De taak van de mannen vandaag? De kinderen entertainen!' Een groep enthousiaste kids gaat op zoek naar een goed lief voor 'tante Cathy'. En je weet wat ze zeggen over waarheid en een kindermond. Ook Cathy’s vriendinnen onderwerpen Dries, Kenny, Kristof en Björn aan een spervuur van pittige vragen. Na deze Spaanse inquisitie zijn de vriendinnen het erover eens: sommige van de mannen passen niet zo goed bij hun BFF.

In Damme hebben de dames van Kevin het moeilijk. De witloof- en frambozenboer merkt op dat Elke wat stiller is vandaag en ook van Jana krijgt hij geen hoogte. Hij neemt de vrouwen even apart, met enkele tranen tot gevolg. En laat waterlanders nu net iets zijn, waar Kevin wat moeilijk mee om kan.

'Boer zkt Vrouw', zondag 26 maart om 19.55 uur bij VTM.