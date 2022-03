Kempenaar Bart schotelt Bockie een maaltijd voor die even droog is als zijn humor

Maandag 21 maart is de kijker getuige van een primeur: Bockie is voor het eerst in zijn leven wakker op een maandagochtend.

Bij het krieken van de dag vertrekt hij op culinaire queeste doorheen Mol. Veel geluk heeft Bockie niet, want hij belandt aan tafel bij iemand die liever lui dan moe is in de keuken. Een kwartiertje, veel meer tijd wil Bart niet aan kokkerellen, laat staan aan de afwas, besteden. Bockie krijgt een maaltijd voorgeschoteld die even droog is als Barts humor, maar herkent zichzelf ook in de Kempenaar en onthult hoe zijn luiheid hem al vele relaties heeft gekost.



