Kat en Lyn Kerkhofs blikken terug op het overlijden van hun papa in 'Marktrock'

Marktrock beleefde haar hoogtepunt in de jaren 90, met grote internationale artiesten op de affiche. Maar toen bezieler Jokke Kerkhofs op kerstavond - intussen zo'n twintig jaar geleden - overleed, leek het alsof ook het festival zijn laatste adem uitblies.
Zijn dochters Kat en Lyn blikken samen met hun mama en Jokkes beste vrienden terug op die noodlottige avond. De zussen gingen elk op hun eigen manier om met het verlies. 'Lyn kon heel luid huilen op haar kamer. Ik zat hier dan in de zetel en blokkeerde. Ik kon dat niet aan', vertelt Kat.
'Marktrock', woensdag 10 september om 20.35 uur bij VTM 2 en ook op VTM GO.
Marktrock: Rock & Roll zit in hun bloed op tv
Twintig jaar na het overlijden van hun vader Jokke, een van de grondleggers van Marktrock, brengen Kat en Lyn Kerkhofs het festival terug. In een tweedelige docu volgen we hun ode aan hun papa én aan het leven.
Woensdag 10 september 2025 om 20u35
