Karl Vannieuwkerke met 'Vive le Vélo' in spoor van 100ste WK wielrennen

Foto: Eén © VRT 2020

Na een intense sportzomer is het uitkijken naar het Wereldkampioenschap wielrennen, dat dit jaar in ons eigen land plaatsvindt. Het is bovendien het honderdste WK wielrennen: geen betere gelegenheid om de 'Vive le Vélo'-tafel opnieuw boven te halen.