Karim in 'Temptation Island' eerlijk over zijn relatie met Roshina

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

'Temptation Island' is een rollercoaster van emoties. Het genot van de ene is het verdriet van de andere. Er staat heel wat op het spel, en dat dringt steeds meer door bij de koppels.

De dynamiek in het vrouwenresort komt onder druk te staan door de hoogoplopende emoties. Wie weet kan een groepsdate kan daar verandering in brengen? De mannen gaan op stap met hun favoriete vrijgezel. De verleiding is overal aanwezig, en niemand kan eraan ontsnappen. Ook de vrijgezellen niet…

'Temptation Island', elke vrijdag om 20.35 uur bij VIJF.