Karen Damen blikt terug op haar scheiding in 'Sergio Over De Grens'

Sergio Herman neemt Karen Damen mee naar de verste uithoek van Ierland, het ruige Connemara. De wind heeft het er voor het zeggen en de regen valt er soms met bakken uit de lucht. Maar de producten zijn er puur en als de zon schijnt, zijn de landschappen er ronduit adembenemend.

Alleen… 'is Ierland het laatste land waar ikzelf naartoe zou gaan, ga ik nooit op restaurant en eten interesseert me niet', lacht Karen Damen. Bovendien is het lijstje met dingen die ze niet lust behoorlijk lang. Het belooft dus een gezellige trip te worden. Toch laat Karen zich al snel verleiden door de Ierse gastvrijheid en lokale specialiteiten. Zo proeven Sergio en Karen whiskey in een eigenzinnige distillerie, ontdekken ze het geheim van Ierse hangmosselen, maken ze zelf boter en beklimmen ze bergen om met eigen ogen te zien waar het beste lamsvlees ter wereld vandaan komt. In de oudste pub van Galway is Karen zelfs niet meer te houden en kruipt ze spontaan op het podium: 'Als ik een micro zie, dan is de micro van mij.'

Karen heeft dan ook 18 jaar opgetreden met K3. Tussen de traditionele lamb stew en Guinness door blikt ze meermaals terug op die intense periode, met soms wel zeven shows per weekend. 'Ik heb een miskraam gehad en de dag nadien is mijn grootmoeder gestorven. De dag daarna stond ik in Sint-Niklaas om 10 jaar K3 te vieren. Als je dan op zondagavond thuiskomt denk je: en nu ga ik even wenen.' Toch is Karen vooral ook dankbaar voor haar tijd bij K3. 'Zonder K3 zou ik nooit gestaan hebben waar ik nu sta. Als ik nu op een set sta en ze vragen me of het niet te veel is, of ik het niet te koud heb,... Dan denk ik: maar mannekes toch, ik heb bij K3 gezeten hé.' Bij een pot Ierse mosselen à la Sergio, blikt Karen ook openhartig terug op haar recente scheiding. 'Nu het out in the open is, vragen mensen me of het goed gaat, dat ik het wel zwaar zal hebben. Maar neen, nu niet meer. Ik vond het een jaar geleden erg, en toen heb ik veel geweend. Maar toen hebben jullie dat allemaal niet gezien. Dat is soms heel moeilijk.' Gelukkig vond ze veel steun bij haar zoon Sky. 'Hij heeft me zoveel getroost, meer dan ik hem. Dat kind is ongelooflijk, echt fantastisch. Die voelt ook dat ik gelukkig ben. Uw kinderen zien u liever gelukkig apart, dan ongelukkig samen.' Iets wat Sergio zelf ook kan beamen.

