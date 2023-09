Kandidaten 'Belgium's Next Top Model' staan voor de lens van fotografe Marie Wynants

In de derde aflevering van 'Belgium's Next Top Model', die je vanaf 22 september 2023 op Streamz kan bekijken, staat er de 12 resterende modellen een hele hoop te wachten.

Zo krijgen de modellen de kans om indruk te maken op de hoofdredacteur, Timon Van Mechelen, en fashion editor, Elspeth Jenkins, van Marie Claire tijdens een interview en nemen ze een presentatievideo op voor Noah Mgmt. Dit is hun eerste blik op de de prijs die ze allemaal willen binnenhalen. Wanneer ze terugkomen in de loft wacht internationaal gerenomeerd model Cesar Casier hen op voor een lunch en een babbel. Veel tijd om uit te rusten is er echter niet, want de volgende dag worden ze alweer voor de camera verwacht. Tijdens een unieke duo-shoot voor de camera van fotografe Marie Wynants, moeten de modellen voor het eerst samenwerken. Tijdens de delibiratie wordt de jury bijgestaan door het eerste gastjurylid Julius Poole, creatief directeur en casting directeur uit New York die al werkte met grote namen als Beyoncé, Mariah Carey, Naomi Campbell en Zendaya.

In de eerste en tweede aflevering, die op 15 september op Streamz verschenen, moesten we al afscheid nemen van de eerste veelbelovende modellen. Dylan, Jules, Karen, Naomi, Seppe en Thara trokken niet mee naar de modellenloft. De jury zag heel wat potentieel in hen, waardoor ze het tot de selectie van de laatste 20 modellen haalden, maar de competitie is streng en de concurrentie heel sterk.

In de tweede aflevering werden de modellen onderworpen aan de iconische top model make-over, onder leiding van het team van internationale haar stylist Louis Ghewy en Ludovic Beckers. Met hun nieuwe look gingen ze meteen naar de set voor een stop-motion shoot voor de generiek van 'Belgium's Next Top Model'. Tijdens de shoot werden ze bijgestaan door balletfenomeen Wim Van Lessen als movement coach. Op het einde van de aflevering kwamen de modellen samen voor de eerste eliminatie in de BNTM studio. Daar besliste de jury na een moeilijke deliberatie dat het avontuur voor Emilia en Zahra hier eindigde.

Wie het haalt tot de volgende aflevering, ontdek je vanaf vrijdag 22 september exclusief op Streamz.

'Belgium's Next Top Model' is een productie van Streamz en 100.000 Volts. Vrijdag 15 september verschenen de eerste twee afleveringen op Streamz, gevolgd door een wekelijkse aflevering tot en met de finale op 10 november. De winnaar van 'Belgium's Next Top Model' krijgt een professioneel modellencontract bij NOAH Mgmt en een covershoot voor het modeblad Marie Claire.