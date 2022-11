Kandidaat Wesley maakt indruk met gospel in laatste Knockouts van 'The Voice van Vlaanderen'

Zondag staan de laatste Knockouts in 'The Voice van Vlaanderen' op het programma. Niet alleen de kandidaten hebben een portie gezonde zenuwen, ook bij de coaches slaat de stress toe.

Want hen wacht de moeilijke taak om te beslissen wie van hun zangtalenten ze nog meenemen naar de Battles. Wesley (19 uit Stavele) uit team Jan waagt zijn kans met een gospelsong. 'Ik ben protestants en wij zingen heel veel. Ik ga altijd naar de kerk en ben ermee opgegroeid', vertelt Wesley. Hij brengt 'Unshaken' van D'Angelo. Maar is dat genoeg voor een plaatsje in team Jan voor de Battles?

Deze andere kandidaten treden zondag ook nog aan:

Knockouts Team Natalia

Julot (19, uit Herenthout): Gravity - Sara Bareilles

Klara (19, uit Diest): Nakamarra - Hiatus Kaiyote

Ruben (19, uit Geraardsbergen): Tennessee Whiskey - Chris Stapleton

Jasmin (21, uit Beringen): One Last Time - Ariana Grande

Maikel (34, uit Houthalen): El Perdón - Nicky Jam ft. Enrique Iglesias

Laura (21, uit Itegem): Wish I didn't miss you - Angie Stone

Tessa (22, uit Welle): Changing - Sigma ft. Paloma Faith

Knockouts Team Jan

Angie-Rachel (21, uit Antwerpen): Dangerous Woman - Ariana Grande

Mayté (18, uit Aalst): She's all I wanna be - Tate McRae

Lani (21, uit Schelle): Shot in the dark - Within Temptation

Karlien (34, uit Wolvertem): Big in Japan - Ane Brun

Marilou (16, uit Schorisse): Selfless - The Strokes

'The Voice van Vlaanderen', zondag 13 november om 19.55 uur bij VTM en op VTM GO. Ook voor de afvallers is er hoop dankzij vijfde coach Laura Tesoro. Kijkers kunnen haar traject volgen in 'The Voice Comeback Stage', elke zondag om 21.15 uur op VTM GO.