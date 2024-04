Kanaal Z en Talk To C lanceren 'Z-Growth'

Op woensdag 17 april lanceert de businesszender Kanaal Z 'Z-Growth', een reeks die young professionals helpt om hun passie voor persoonlijke ontwikkeling om te zetten in echte groei.

In samenwerking met Keytrade Bank, Cheops en Talk To C, dé go-to community voor persoonlijke ontwikkeling in België voor jong talent, brengt 'Z-Growth' een verfrissende kijk op zelfontwikkeling rechtstreeks naar je televisiescherm.

Elke week word je ondergedompeld in het leven van een young professional, waarbij er dieper wordt ingaan op zeven essentiële aspecten van zelfontwikkeling, zoals time management, mentoring, inspirerend leiderschap, selfcare en growth mindset. Maar dat is niet alles! Ervaren experts zoals Ann Wauters, Mattias Losoli, Gerrit Sarens en Bjorn Vandewege staan klaar met praktische tips die je meteen kan toepassen. Bij 'Z-Growth' draait het namelijk om tastbare inzichten die je onmiddellijk in de praktijk kan brengen.

Mattias Losoli, Founder Talk To C: 'Persoonlijke ontwikkeling is van cruciaal belang voor young professionals om de beste versie van zichzelf te worden, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Met 'Z-Growth' willen we dus een nieuwe generatie van zelfbewuste en veerkrachtige professionals inspireren, maar vooral ook vormen. Eens je van de schoolbanken komt, is het werkleven als young professional vaak een heuse zoektocht naar jezelf en continue vooruitgang. In plaats van het wiel zelf te moeten uitvinden, leek het ons relevant om inzichten van ervaren experts hapklaar mee te delen. Iets waar ik als young professional veel aan gehad zou hebben en dat volledig past binnen de missie van de Talk To C-community om young professionals een stem te geven en te helpen met hun uitdagingen in hun zelfontplooiing.'

'Z-Growth' gaat van start op 17 april in herhalingslus op Kanaal Z.