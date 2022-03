Kamal probeert in laatste 'Andermans Zaken' een bouwbedrijf te redden

Toen zijn vader enkele jaren geleden plots overleed, kreeg zoon Jelle de leiding over bouwbedrijf Mivan, waar ze samenwerkten. Een taak waar hij niet voor opgeleid was, maar die hij zo goed probeert uit te voeren dat hij er zelf bijna aan bezwijkt.

De druk op zijn schouders is enorm, en omdat Jelle bang is dat het bedrijf te weinig opdrachten zou krijgen, neemt hij zo veel werk aan dat hij er zelf bijna aan ten onder gaat. Zijn familie is ongerust en schakelt Kamal in. Hier moet niet alleen aan de cijfers gewerkt worden, maar vooral ook aan Jelle zelf.

